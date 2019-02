VIDÉO - Yoann Riou rejoint "Les Grosses Têtes"

publié le 25/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, lundi 25 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui à la télé, commente un match dont on n’a pas les images : Yoann Riou.

Une Grosse Tête tellement mince qu’elle peut se cacher derrière un piquet de corner : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui connait mieux les bancs de poisson que les bancs des remplaçants : Olivier de Kersauson.



Une Grosse Tête ex-steward qui connait mieux le monde des mouettes que celui des sardines : JeanFi Janssens.



Une Grosse Tête qui a été gardien au centre de formation de l’OM, mais qui sortait plus en boite que sur les corner : Titoff.



Une Grosse Tête qui a inventé la catapulte en s’asseyant sur le banc des remplaçants : Bernard Mabille.

Les Grosses Têtes du lundi 25 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

