VIDÉO - Yoann Riou récidive dans "Les Grosses Têtes"

publié le 26/02/2019 à 18:05

Aujourd'hui, mardi 26 février 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une Grosse Tête qui se fout de l’avis des autres sauf l’avis de tempête : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qui n’a pas besoin d’aller à la pêche pour garder la ligne : Arielle Dombasle.

Une Grosse Tête qui frise naturellement mais jamais le ridicule : Valérie Mairesse.



Une Grosse Tête sur les routes de France avec son spectacle « On the road again » et c’est vrai qu’on peut y voir sa gaine et sa dégaine : Chantal Ladesou.



Une Grosse Tête qui, au niveau du réchauffement climatique craint moins la montée des océans que l’évaporation de l’alcool : Jean-Jacques Peroni.



Une Grosse Tête qui parle tellement vite qu’il peut vous commenter un match de 90 minutes en 2 minutes : Yoann Riou.

Les Grosses Têtes du mardi 26 février 2019 Crédit : Kervin Portelli

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75€).

Bonne chance à tous !