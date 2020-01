Les Marseillais : Kevin et Carla cambriolés, ils ont eu peur pour leur bébé

Carka et Kevin des "Marseillais" sont les parents d'une petite fille prénommée Ruby.

publié le 07/01/2020 à 15:34

L'année 2020 a très mal commencé pour Kevin Guedj et Carla Moreau, stars du programme de télé-réalité Les Marseillais. Leur maison située à Marseille a été cambriolée. Mais le traumatisme a été violent puisqu'ils étaient avec leur fille, Ruby, âgée de trois mois, quand ils sont rentrés chez eux et que les cambrioleurs étaient encore là.

Carla et Kevin, absents des réseaux sociaux pendant deux jours (ce qui est très inhabituel pour eux), ont pris la parole sur Snapchat lundi 6 janvier et ont expliqué ce qui leur est arrivé. Carla avait sa fille dans les bras quand elle est rentrée seule chez elle cette nuit-là. Kevin récupérait les affaires du bébé dans la voiture. "J'ai hurlé de peur, la petite ne faisait que pleurer. Ça a été horrible (…). Ils ont eu le temps de tout nous prendre", a expliqué la candidate de télé-réalité.

Kevin a pu prévenir la police qui est intervenue rapidement. Les forces de l'ordre ont fouillé toute la maison pour finir par découvrir que les malfrats étaient cachés sur le toit. Mais ils ont réussi à s'enfuir.

"Je me suis sentie violée dans ma maison"

Depuis le drame, Carla et Kevin sont allés se réfugier avec leur fille dans leur famille. Ils envisagent de quitter Marseille, voire même la France. "Je me suis sentie violée dans ma maison que j'adorais, que j'étais trop fière d'avoir mais je peux plus y mettre un pied parce que j'ai trop peur", a même dit Carla.

Le couple, qui doit bientôt se marier, pourrait peut-être déménager à Dubaï où se trouvent déjà leurs amis Jessica et Thibault, avec leur fils Maylone. Ces derniers ont déménagé l'an dernier après avoir subi de multiples tentatives de cambriolage et avoir été victimes de harcèlement.