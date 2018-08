Céline Dion et Katy Perry enflamment Instagram avec leurs looks improbables

publié le 07/08/2018 à 12:10

Katy Perry a eu l'honneur et le privilège de rencontrer Céline Dion pendant sa tournée en Australie. La chanteuse pop qui se produit en ce moment dans une étincelante tenue de scène dorée a cependant été concurrencée par la Québécoise au rayon "strass et paillettes".



Céline Dion est apparue dans une tenue très "80's", une robe couverte de sequins roses fuchsia et une coupe de cheveux des plus surprenantes. Les deux voix ont posé côte à côte pour la postérité et pour leurs fans sur Instagram. "Céline Dion m'a montré comment elle frappait sa poitrine en chantant, je l'ai fait en chantant Firework et je suis devenue un feu d'artifice", a écrit Katy Perry dans un message plein d'humour.

La diva québécoise a partagé une photo très similaire en remerciant la chanteuse américaine de l'avoir invitée à son concert : "Une California Girl et une fille du Québec se rencontrent en Australie ! Tu es la meilleure Katy, merci pour ce spectacle incroyable ! Je t’aime… - Céline xx…"

L'interprète de S'il suffisait d'aimer continue d'être sur le devant de la scène en changeant de look pour chaque photo ou presque. Rien de plus naturel pour cette icône de la mode qui n'hésite jamais à faire preuve d'autodérision.