publié le 13/09/2018 à 09:49

Le magazine Ici Paris consacre un article fort intéressant, intitulé Le périnée et ses mystères. Un sujet qui a passionné notre amie Céline Dion. "J'suis tellement contente de causer avec vous de ce sujet-là. Vous me connaissez, j'suis cash, j'suis un livre ouvert. Alors un sujet sur le petit pont, pensez-donc comme ça m'intéresse", confie la chanteuse canadienne, imitée par Laurent Gerra.



"Le petit pont ?", l'interpelle Mademoiselle Jade. "C'est comme ça qu'on appelle ça, nous autre, le petit pont. Le petit pont, c'est entre le cul et le con !", lui explique Céline Dion.

L'étude révèle que 30% des femmes ont une vision précise de leur périnée. "Vrai ! Je peux vous dire que j'en ai une vision ben précise quand mon danseur, Pépé Munoz, il m'fait tournoyer dans tous les sens. J'sais plus où qu'j'ai la tête, puis où qu'est mon valseur ! Je me suis retrouvé avec le menton dans la boîte à ouvrage. Et là, j'en ai eu une vision ben précise, de mon périnée", confie l'artiste, toujours imitée par l'humoriste.

Deuxième thème abordé : "Le périnée est composé de muscles et d'un ensemble de structures complexes". Céline Dion acquiesce : "Tellement complexe que mon Pépé, il arrive qu'il s'trompe. Un jour que soit disant qu'il me massait mon périnée, je m'suis retrouvé avec son médius dans l'œil de bronze. Ce maudit cochon, il m'a affirmé que c'était plus efficace quand on passait par l'intérieur. Après la séance, j'avais le couloir à lentilles comme un chou-fleur. C'est pas une vie, ça, c'est pas une vie !".