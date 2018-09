Céline Dion fera ses adieux à Las Vegas en juin 2019

publié le 25/09/2018 à 16:18

Céline Dion dit adieu au Caesars Palace. La chanteuse de 50 ans a annoncé par le biais de son compte Instagram qu'elle ne chantera plus dans ce très prestigieux hôtel-casino, situé tout près du Bellagio, sur le fameux Strip de Las Vegas. Après huit années de performance l'interprète de My Heart Will Go On donnera son dernier concert dans la ville du péché le 8 juin 2019, après une série de plusieurs représentations qui débutera le 30 octobre prochain.



La star planétaire a posté un long message sur son compte Instagram. "C’est définitivement avec des sentiments mitigés que je pense à cette dernière série de spectacles (...) Las Vegas est devenue ma maison, et chanter au Colosseum du Caesars Palace a occupé une grande place dans ma vie au cours des deux dernières décennies (...) Ça a été une expérience incroyable, et je suis extrêmement reconnaissante envers tous les fans qui sont venus nous voir au fil des années", a-t-elle expliqué.

Dans le message, il est indiqué que les billets pour les dernières dates (26 février au 8 juin 2019) seront mis en vente à partir du 28 septembre 2018, à 10 heures sur le site de Céline Dion.