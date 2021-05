La chronique de Laurent Gerra du mercredi 19 mai

publié le 19/05/2021 à 11:27

Les terrasses des bars et restaurants rouvrent dès mercredi 19 mai et le ministre de la Santé, Olivier Véran est passé par le studio de RTL pour en parler.

"Il est fortement conseillé de ne pas boire d'alcool, car l'OMS est formelle à ce sujet, l'alcool provoque des maladies cardio-vasculaires et des cirrhoses. Donc un verre d'eau, mais, car il y a un mais, je vous encourage à boire de l'eau du robinet car le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat est formel à ce sujet, les bouteilles sont en plastique, le plastique pollue et la pollution va détruire la planète et nous allons tous mourir. Sur ce je vous souhaite de passer un agréable moment en terrasse".

Gérard Collomb : "Je suis actuellement dans un bouchon, à Lyon, pas un bouchon comme chez vous à Paris. On casse une petite croûte, tout le monde est au rendez-vous. Je fais attention mais le plus dangereux, ce n'est pas le virus, ce sont les trottoirs. J'ai déjà manqué de me faire renverser par deux trottinettes et trois vélo'vs."

Patrick Sebastien se félicite du retour de Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro 2021 : "On a gagné Benzema ! Il revient en équipe de France ! Avec Karim et la sextape, le foot c'est que de l'amour !".