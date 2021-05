La chronique de Laurent Gerra du 18 mai 2021

publié le 18/05/2021 à 10:14

On a beaucoup vu François Hollande ces derniers jours dans les médias, à l'occasion du 40e anniversaire de l'élection de François Mitterrand. "Bonjour, tu biches hein poupée ? Tout le monde me veut, je suis une re-sta comme dises les jeunes. À côté de moi, Brad Pitt et George Clooney, c'est Quick et Flupke", nous dit l'ancien président de la République.

Trop longtemps attendue, la réouverture des salles de cinéma va enfin avoir lieu, c'est une véritable bouffée d'oxygène pour un secteur économique qui en avait bien besoin. "Le secteur économique du cinéma a beaucoup souffert. Les exploitants de salles bien sûr, mais aussi, les déchireurs de tickets, les fabricants de pop-corn", explique François Lenglet.

La chaîne CNEWS ne cesse de progresser en audience, au point de menacer BFMTV, le leader historique des chaînes d'informations. "Ce matin, la news, c'est que TF1 et M6 fusionnent. Lignac il va cuisiner que des briques maintenant ?", lance Marc-Olivier Fogiel, directeur général de BFMTV.