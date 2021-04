publié le 05/04/2021 à 10:06

En Chine, les chiffres de l'épidémie restent très faibles, et ce depuis près d'un an. Le pays procède désormais à un retour à la normale. Jean-Pierre Raffarin semble avoir décrypté leur solution pour mettre fin à l'épidémie : "Ils divisent par dix le nombre de victimes" déclarées, explique-t-il. "C'est efficace contre l'épidémie et ça remonte le moral du peuple", poursuit l'ancien Premier ministre.

Pour François Bayrou, ce nouveau confinement est une source de tensions même au sein du foyer, "bonjour l'angoisse, l'angoisse que vivent tous les jours les confinés". Selon lui on ne craint pas d'être contaminés mais "on a surtout peur de se prendre une mandale de sa femme, qui nous a sur le dos toute la journée".

Après avoir relativisé les bienfaits de l'usage du masque, la France n'en est pas assez pourvue. Du coup, le système D est de mise. Chevallier et Laspalès ont eu l'idée d'en confectionner à partir d'un slip, car "en France, on n'a pas de masque mais on a des idées".