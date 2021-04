La chronique de Laurent Gerra du 02 avril 2021

et Jade

publié le 02/04/2021 à 11:16

"Mes chers compatriotes, je vous dis bonjour", lance Jean Lassalle, venu parler de son confinement. "Hier, je suis allé aux morilles", un cas de figure qui n'est pourtant pas autorisé par l'attestation de déplacement dérogatoire. "Ça fait 60 ans que je vais aux morilles, je ne vais pas changer mes habitudes", poursuit l'ancien candidat à la présidentielle.

"Saluuuuut", lance de son côté Patrick Sébastien. "Je suis pas venu pour rien ce matin, je suis venu avec un gros paquet et je vais le déballer pour tous les auditeurs de RTL en exclusivité", poursuit l'ancien animateur de France Télévisions. "Nous autres les saltimbanques et les troubadours, tout ce qu'on peut offrir dans ces moments difficiles, c'est du bonheur et de la détente".

Patrick Sébastien est donc venu proposer une chanson pour les confinés. Une chanson "vraiment faite pour donner du bonheur", dit-il. "Je l'ai intitulé : le doigt dans le c** spécial confinement", explique Patrick Sébastien.