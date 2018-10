publié le 12/10/2018 à 17:12

Son nom est très peu connu du grand public. Et pourtant, Élyette Boudou occupe une place très importante dans la famille Hallyday. Surnommée "Mamie Rock", la grand-mère paternelle de Laeticia Hallyday vivait aux côtés du couple et de leurs deux petites-filles depuis 2010, quittant le département de l'Hérault où elle résidait pour les suivre à Saint-Barth, Gstaad ou encore Los Angeles.



Dans une interview donnée à M6, entourée de nombreuses photos de Johnny Hallyday, chez elle, la mamie rock se remémore les moments passés aux côtés du défunt chanteur. "Quand je le regarde souvent, puisque je l'ai en photo partout, j'ai souvent les larmes aux yeux. Il était très gentil avec moi. Je ne voyais pas Johnny Hallyday, je voyais un petit-fils et je l'aimais d'un amour filial, comme on peut aimer un petit-fils", a-t-elle déclaré.

Le chanteur, qui avait rencontré Laeticia dans un bar à Miami en 1995, se confiait régulièrement sur son amour pour la petite-fille d'Élyette Boudou. "Il me disait 'viens voir mamie' et il me disait 'de toutes les femmes que j'ai aimées, aucune n'a été aimée comme j'aime Laeticia". Présente le soir du décès du chanteur (le 5 décembre 2017), Mamie Rock raconte à quel point sa petite fille a été dévastée. "On a entendu du remue-ménage, elle y est allée. Elle a alors demandé 'qu'est-ce qui se passe' et on l'a empêchée de rentrer. Elle s'est effondrée".

Interrogée sur les problèmes entre David Hallyday, Laura Smet et Laeticia, Mamie Rock s'est dite favorable à une réconciliation, même si elle espère une victoire juridique de celle qui a partagé pendant plus de 20 ans la vie du monstre sacré de la chanson. "Contrairement à ce qu'on dit ils n'ont pas été déshérités", a martelé Élyette Boudou face caméra. En attendant le dénouement de cette histoire qui passionne les Français, Mamie Rock dit avoir écouté "au moins 20 fois" l'album posthume de Johnny, prévu pour le 16 octobre 2018.