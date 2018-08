Héritage Hallyday : "J'essaye de me réfugier dans le travail", confie Laura Smet

publié le 23/08/2018 à 01:45

À 34 ans, Laura Smet se lance dans la réalisation pour la première fois. La fille de Johnny Hallyday et de Nathalie Baye a présenté ce mercredi 22 août au festival du film francophone d’Angoulême son premier court-métrage en tant qu’auteure et réalisatrice. Dans ce film intitulé "Thomas" qui raconte l'histoire d'une mère qui retrouve par hasard son fils quinze ans après, la jeune réalisatrice a choisi de confier le rôle principal à sa mère Nathalie Baye.



Alors que la bataille judiciaire qui l'oppose à Laeticia Hallyday reviendra au tribunal le 22 novembre prochain, Laura Smet a confié au Parisien que travailler était une nécessité pour elle afin d'affronter les épreuves. "Que ce soit gai ou pas, quand il y a beaucoup d'émotions dans la vie, j'essaye de me réfugier dans le travail. David passe lui aussi sa vie à écrire, à composer, à chanter, en concert tout le temps. Je suis très fière de réaliser son clip", confie la jeune femme au sujet de son frère qui est selon elle "un vrai travailleur".

Mon frère et moi étions proches depuis longtemps Laura Smet Partager la citation





La perte de leur père ainsi que leur union face à Laeticia Hallyday dans le conflit judiciaire sur son testament les aurait encore plus soudés. "Dans toutes les épreuves, il y a de belles choses. Mais mon frère et moi étions proches depuis longtemps", précise Laura Smet.

Ce travail de réalisation lui permet aussi de sortir de l'ombre de ses célèbres parents Johnny Hallyday et Nathalie Baye. "Il n'y a personne dans ma famille qui est réalisateur et c'est important pour moi. Justement, il n'y a pas de comparaison : 'Vous avez voulu faire comme votre père, vous avez voulu faire comme votre mère'. Là, c'est quelque chose qui m'appartient et j'y tiens vraiment", conclut Laura Smet.