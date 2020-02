publié le 14/02/2020 à 16:14

Ce mardi 11 février, le prince William et son père le prince Charles, ont rendu visite au Centre de réadaptation médicale pour la défense (DMRC), à Loughborough. Ils y ont rencontré des militaires blessés, avec qui le prince William s'est adonné à quelques paniers en basket fauteuil.

Devant la complexité de la tâche et les difficultés de son fils à marquer un panier, on voit le prince Charles sur la vidéo Youtube postée par la famille royale, venir lui prêter main forte en le rapprochant du panier. D'après le Daily Mail, père et fils étaient venus rejoindre leur épouse Kate Middleton et la duchesse de Cornouailles pour leur première apparition conjointe en neuf ans.

Un déplacement qui a visiblement rapproché le prince Charles et son fils William, après les tensions qui ont agité la famille, à la suite de l'émancipation du prince Harry et de son épouse Meghan Markle.

