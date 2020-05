VIDÉO - Eurovision 2020 : Tom Leeb crée la surprise avec sa soeur Fanny Leeb

Fanny et Tom Leeb pendant "Eurovision : Europe Shine a Light"

17/05/2020

Tom Leeb a réussi à participer à l'Eurovision 2020, annulée à cause du coronavirus. La grande finale s'est déroulée virtuellement avec Eurovision : Europe Shine a Light, diffusée le 16 mai au soir sur France 2.

Tom Leeb, qui devait interpréter Mon alliée en direct depuis Rotterdam, où devait se tenir la finale du concours, a réalisé une performance inédite. Un petit concert à la guitare, depuis son appartement en famille. "Ma surprise, elle est là, elle est humaine, cette personne est Fanny Leeb (...) Elle a une voix magnifique et elle aurait aussi pu participer à l’Eurovision, mais elle a décidé plutôt de soutenir son frère et de faire un cadeau avec moi ce soir, alors si vous le voulez bien, on va chanter ensemble", a ainsi déclaré Tom Leeb à Stéphane Bern, pendant l'émission d'Eurovision : Europe Shine a Light.

Michel Leeb, le père de Tom et Fanny, a ensuite passé une tête pendant le live de son fils. "Vous savez ce qui compte c’est tout ce que vous avez donné ce soir à ces 200 millions de téléspectateurs, c’est un très grand moment, complètement particulier, très original, unique, qui probablement ne se reproduira plus, on l’espère", a expliqué l'humoriste.