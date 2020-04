publié le 23/04/2020 à 15:00

Retrouvez Stéphane Bern dans A La Bonne Heure ! du lundi au vendredi de 11h30 à 12h30, sur RTL, pour une émission spéciale confinement.

Pour vous divertir, toutes générations confondues, l'équipe de l'émission vous propose un nouveau jeu qui vous emmène des rois de France aux rois de la pop, des trésors de nos villages aux trésors de la chanson, du cinéma, de tout ce qui fait le patrimoine... avec des stars que nous prenons chaque jour au téléphone pour débriefer vos réponse !

Quatre nouvelles énigmes au menu ce matin, et quatre chances de gagner des cadeaux ! Pour cela, dès que vous croyez avoir la bonne réponse à l’énigme, envoyez un SMS au 64900 (0,35cts/sms) avec le mot clé "JEU" suivi de votre réponse. Vous passerez peut-être à l’antenne afin de la vérifier avec Stéphane Bern et un invité qualifié.

Énigme n°1

"Pour vous parler de ce monument (attention c’est un homme mais un monument au regard de son importance dans l’Histoire !) je commencerai par cet adage qui figurait au fronton d’un théâtre célèbre le théâtre du Globe. J’y vais, accrochez vous c’est du latin : totus mundus agit histrionem, ce qui signifie, vous l’aviez deviné : le monde entier joue la comédie …

Et s’il faut parler de théâtre, de comédie, de tragédie aussi, d’une œuvre probablement jamais égalée, dont certains personnages, à l’instar de Don Juan ou de Tartuffe, sont devenus des types universels, c’est bien de cet homme là qu’il faut parler …

Il a en outre cette particularité d’être mort un 23 avril il y a 404 ans et né également, selon certaines sources, un 23 avril.

Je dis, selon certaines sources parce qu’on ne sait pas grand chose de lui, au point qu’ion a même parfois prétendu qu’il n’était un vulgaire prête nom. Ou le pseudo de plusieurs auteurs …

Il y a tout de même de vagues traces de sa vie. Il est le fils d’un gantier et d’une aristocrate. Il se marie avec une jeune femme de 18 ans, Anne, en 1582 mais justement après son mariage on perd sa trace pendant une dizaine d’années. Ce qui fait écrire à un universitaire qui est sans doute un de ceux qui le connaissent le mieux et qui ne doute absolument pas de son existence, François Laroque : « oui il existe bien un mystère. .. et tout ce qui a pu être écrit sur les années obscures ( ces 10 années pendant lesquelles on perd donc sa trace) relève de simples conjectures … »

Rassurez vous, on la retrouvera cette trace quelques années plus tard, à Londres. D’abord parce qu’une lettre l’accuse plus ou moins de plagiat, ensuite parce qu’on est certain de son engagement dans la troupe de théâtre d’un certain Lord Chamberlain, troupe dans laquelle il est acteur et surtout auteur.



Il deviendra en tout cas suffisamment riche pour s’acheter une propriété sur les bords de la Tamise et quand il aura pris sa retraite, il connaîtra encore quelques ennuis judiciaires dans des affaires de transaction.

En vous racontant tout cela, je me demande si Proust n’avait pas raison : ce qui compte chez artiste, ca n’est pas ce qu’il a vécu, c’est ce qu’il a écrit …





Dernier détail biographique, il est mort le même jour que Cervantes, c’est-à-dire le 23 avril 1616."

La réponse: William Shakespear.

Au téléphone pour en parler avec nous: Le comédien, sociétaire de la Comédie française, Denis Podalydès.

Le portrait de William Shakespeare Crédit : LEON NEAL / AFP

Énigme n°2

"Pour débuter cette énigme, replongeons nous si vous le voulez bien il y a exactement 64 ans : le 23 avril 1956.

Ce soir là, dans une salle de spectacle de Las Vegas, un jeune chanteur n'en mène pas large !

Avec ses trois amis musiciens, il entame le quatrième et dernier titre de son tour de chant mais déjà il le sait : son premier concert dans cette ville est un échec.. cuisant.

Pas une seule fois le public n'a eu l'air de s'enthousiasmer. Pire : à plusieurs reprises, des spectateurs ont levé les yeux au ciel ! Ces bons citoyens plutôt âgés, venus claquer leur fric dans les casinos, ne comprennent rien à ce gamin blanc qui chante comme un noir. Et puis, il faut l'avouer : il se dégage de lui quelques chose de « troublant ».. d'un peu « obscène » même !

Et justement, ce jeune artiste qui connaît là son premier « bide », c'est lui dont vous devez me donner le nom !

Ce « four » du 23 avril 56 est d'autant plus cruel que depuis quelques mois la carrière de cet artiste décolle à une vitesse.. phénoménale !



Il n'a que 21 ans mais vient de sortir son premier disque, édité par la prestigieuse maison RCA.

L'album contient 12 titres.. curieuse synthèse de blues, de country et de gospel.

Des grincheux, déjà, lui reprochent de « capter », voire de « voler », la musique des afro-américains. Mais c'est mal connaître sa propre histoire : il ne vole rien à personne car lui-même a grandi parmi les plus pauvres des habitants du sud des États-Unis.

La musique, il l'a apprise en écoutant la radio bien sûr, mais aussi dans le quartier noir de Tupelo et à l'église, où le traînait sa mère adorée.

Le disque qui sort en mars 56 va agir comme une déflagration sur la jeunesse américaine et même mondiale ! C'est le premier, de toute l'histoire, à se vendre à plus d'un million d'exemplaires !



L'échec de Vegas sera donc vite oublié. d'autant que celui qui va devenir une star planétaire n'a pas perdu son temps dans la « capitale du vice ». Après son show raté, il est allé boire des verres avec son groupe et il a entendu cette chanson, dont il fera un tube planétaire :

> Freddie Bell and The Bellboys - Hound Dog

Alors, avez vous trouvez le nom de celui dont je viens de vous raconter les débuts ?"



La réponse: Elvis Presley.

Au téléphone pour en parler avec nous: Philippe Manœuvre, journaliste spécialiste du rock.

Elvis PRESLEY

Énigme n°3

"J’ai envie d’essayer de vous faire deviner le nom d’une personnalité qui est un des rares français qui sait tout faire : jouer, chanter, nous faire rire, nous émouvoir, aussi à l’aise au théâtre avec des partenaires que seul sur scène dans des one man show … Vous voyez qu’il n’y a pas que les américains qui en sont capables.

Il est né en Allemagne, d’un père d’origine allemande donc et d’une mère d’origine, elle, italienne. Etonnez vous qu’il parle couramment l’italien, l’allemand et le français. D’ailleurs quand il était petit, ses parents l’appelaient indifféremment Ninuccio ou Michelino …

Il dit d’ailleurs qu’il tient de sa mère la folie méridionale et de son père la rigueur dans le travail.

Enfant, après avoir vécu dans le village normand de Pitres, ça ne s’invente pas, il est pensionnaire, chez les Jésuites. Bon élève, mais, ça ne vous étonnera pas quand vous aurez découvert son nom, plutôt dissipé. Ben oui, il faisait déjà rire tout le monde …rien qu’en imitant tous les personnages d’une fable de la Fontaine…

Rire en apprenant, ça pourrait être sa devise. Figurez vous qu’il a été aussi prof de philo pendant quelques années. Mais là encore, les cours relevaient du spectacle, au point que le proviseur avait installé des micros pour savoir précisément à quoi ressemblaient ses leçons.

Et beau mec avec ça ; Il a été élu Mister Cannes puis Mister Côte d’Azur et il a été Rocky Gibraltar dans la revue de l’Alcazar à Paris.

Vous l’avez vu aussi dans des publicités mémorables. L’une d’elle lui a permis d’être remarqué par Charles Aznavour qui l’a engagé pour faire sa première partie.

Dans sa carrière, il a tout connu. Il a joué à ses débuts dans une grotte, dans un hôtel de passe, mais c’est lui aussi qui a été choisi pour donner son spectacle à New York pour le gala du 50 ème anniversaire de l’ONU

Au théâtre il a été l’un des 12 hommes en colère, il a repris avec succès un rôle culte créé au cinéma par Robin Wiliams et récemment, c’est à Pierre Arditi qu’il donnait la réplique sans se compromettre.

Un dernier mot. Ce passionné de tennis rêvait que son fils remporta un jour Roland Garros. Le rêve ne se réalisera pas. Le fils a choisi la voie du père et c’est sur scène qu’il s’accomplit. Sans le coronavirus, il aurait représenté la France à Rotterdam dans un concours célèbre …



Mais qui est ce fantaisiste comme on disait dans le temps ?"



La réponse: Michel Leeb.

Au téléphone pour en parler avec nous: Michel Leeb, himself ! Confiné dans le Lubéron, le comédien fête ses 73 ans aujourd'hui, en famille. Avant le confinement, il tournait dans toute la France pour jouer la pièce "Compromis" avec son ami et camarade Pierre Arditi. 80 dates étaient programmées, mais il n'ont pu en assurer que 40. Une tournée que Michel espère donc bien reprendre après le 11 mai, malgré son âge: "J'ai de l'âge, mais je suis en forme ! Beaucoup de personnes qui ont passé 70 ans sont en pleine forme et sont capable d'assumer, donc nous ne sommes pas des vieux cons, nous ne sommes pas à mettre au placard !"

Michel Leeb Crédit : RTL

Énigme n°4

"Vous vous souvenez du fameux jeu des boites qu’avait animé il y a quelques années Arthur sur TF1. Il était adapté d’une émission américaine Deal or No Deal dans laquelle travaillait la personne dont je voudrais vous faire deviner le nom. Elle était chargée de porter les objets …

Il y a un une quinzaine d’années, Donald Trump qui n’était pas encore président des E.U. y participait. Et comme on peut s’y attendre, il lui avait fait des avances auxquelles elle avait heureusement résisté. Je dis heureusement parce que, si l’on en croit la rumeur, pas mal de filles attirées par l’argent ou par le pouvoir y avaient succombé. Il faut dire que dans cette émission, les modèles, comme on les appelait, portaient un décolleté plus que suggestif, … On le lui reprochera d’ailleurs, quelques années plus tard.

Son père était directeur photo de la télévision américaine sa mère d’origine afro américaine était elle, prof de yoga.

Elle a vécu à Los Angeles, poursuivi des études à Chicago en relations internationales notamment.

A la télévision, elle est donc apparue dans cette émission Deal or not Deal puis, comme actrice, dans plusieurs séries télévisées dont certaines produites par celui qui deviendra son mari Trevor Engerson. Mais l’union sera de courte durée. Et c’est surtout la série Suits , avocats sur mesure qui lui vaudra une grande notoriété.



Elle y apparaîtra 7 saisons durant, jusqu’en 2017, année de ses fiançailles avec, un garçon d’une trentaine d’années, sans doute, un des plus beaux partis du monde …"



La réponse: Meghan Markle.

Au téléphone pour en parler avec nous: Margaret Mcdonald, journaliste à Paris Match.

Meghan Markle, duchesse de Sussex, le 7 novembre 2019 Crédit : Tolga AKMEN / AFP

L'équipe de l'émission vous recommande