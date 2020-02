Eurovision : le refrain de Tom Leeb "a cassé les oreilles" de Franck Riester

publié le 19/02/2020 à 14:02

Si la chanson de Tom Leeb "The Best in me", qui défendra la France le 16 mai prochain en finale de l'Eurovision à Rotterdam, cartonne sur les plateformes de téléchargement, elle n'est pas du goût de tout le monde. Et pour cause, elle a "cassé les oreilles" du ministre de la Culture Franck Riester à cause de son refrain en anglais, a-t-il indiqué lors d'une audition parlementaire ce mardi 18 février.

"C'est vrai que le refrain est en anglais, ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio", a-t-il indiqué en réponse à une question du député de l'Aisne Jacques Krabal, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, sur le choix de ce morceau. "C'est un choix indépendant de France Télévisions", a expliqué le ministre, évoquant "une stratégie qui est d'essayer d'obtenir le Graal" de la première place.

"Mais j'ai fait passer le message de mon étonnement face à une chanson dont le refrain est écrit en anglais", a poursuivi Franck Riester, qui était auditionné par la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale au sujet de l'audiovisuel extérieur. Pour rappel, le concours européen de la chanson aura lieu à Rotterdam, aux Pays-Bas, le samedi 16 mai.