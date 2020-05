publié le 16/05/2020 à 14:07

Un constat à l’issue de cette première semaine de déconfinement : A la télé non plus, le monde d’après ne ressemble pas au monde d’avant. Des émissions sans public ou avec des mannequins en plastique, des séries où l’on n’a plus le droit de s’embrasser, une émission musicale sans instrument à vent pour éviter la propagation du virus. Ce matin, Jade et Eric Dussart vous racontent cette nouvelle télé avec leurs invités par téléphone :

- Plus de Télématin pour le présentateur depuis le début de l’épidémie. Mais ça y est, le réveil de l'émission est enfin programmé. Ce sera le lundi 25 mai prochain ! Dans quelles conditions ? Laurent Bignolas nous explique tout en exclusivité...

- Anne-Sophie Lapix ! Jeudi prochain, la présentatrice vous proposera un nouveau numéro du Grand échiquier sur France 2 à 21h05. A cette occasion, pusieurs artistes seront autour d'elle : Érik Orsenna, Patricia Petitbon, Renaud Capuçon, la danseuse étoile Dorothée Gilbert, Christine and the Queens ou encore Jacques Weber...

- Ce soir aurait dû avoir lieu le concours de l’Eurovision évidemment annulé. En lieu et place, une émission spéciale sur France 2 avec d’anciens commentateurs du concours et notamment le plus grand "serial casseur" qu’ait jamais connu l'Eurovision : Dave sera de retour !

- Preuve qu’avec ce Coronavirus, il n’y a vraiment plus de saison, lundi soir, M6 diffusera La France a un incroyable talent. Un numéro spécial en attendant la prochaine saison. Marianne James est avec nous pour en parler...

Enfin, RTL vous emmène dans les coulisses de la télévision post-confinement avec Rémi Jacob de Télé Loisirs !