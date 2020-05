Daði Freyr dans son clip "Think About Things"

publié le 15/05/2020

Ce samedi 16 mai devait se tenir la grande fête de la chanson européenne (et mondiale) : l'Eurovision 2020. La pandémie de coronavirus ayant annulé l’événement, les fans et les artistes doivent se résigner à partager leur passion depuis leurs domiciles.

France 2 va malgré tout diffuser Eurovision: Europe Shine a Light, présentée par Stéphane Bern, une émission diffusée en direct depuis Hilversum, aux Pays-Bas qui devrait durer environ deux heures et qui fera office de concours de substitution. Les chanteurs pourront se produire depuis chez eux mais il n'y aura ni grand gagnant, ni points, ni compétition.

Reste une question : qui aurait remporté le concours cette année ? Si nous ne disposons pas de boule de cristal, nous avons néanmoins les statistiques de Spotify ou YouTube pour nous aider à trouver les artistes favoris de cette édition si particulière.

"En se basant sur le stream des chansons entre le 26 février, date à laquelle la playlist officielle de l'Eurovision 2020 a été lancée sur la plateforme et le 10 mai 2020, Spotify révèle que l'Islande arrive en tête avec le plus grand nombre de streams du morceau Think About Things par Daði Freyr Pétursso", annonce le service musical.

> Think About Things :: Daði Freyr (Daði & Gagnamagnið) :: OFFICIAL VIDEO

Les 10 chansons de l’Eurovision 2020 les plus streamées dans le monde sur Spotify sont :

1 - Islande - Think About Things par Daði Freyr Pétursson

2 - Lituanie - On Fire par The Roop

3 - Allemagne - Violent Thing par B-OK, Ben Dolic

4 - Australie - Don’t Break Me par Montaigne

5 - Norvège - Attention par Ulrikke

6 - Suède - Move par The Mamas

7 - Bulgarie - Tears Getting Sober par Victoria

8 - Suisse - Répondez-moi par Gjon's Tears

9 - Danemark - Yes par Ben & Tan

10 - Israel - Feker Libi par Eden

Pour les abonnés français le classement varie légèrement mais toujours aucune trace de la chanson française dans ce Top 10 :

1 - Islande - Think About Things par Daði Freyr Pétursson

2 - Lituanie - On Fire par The Roop

3 - Norvège - Attention par Ulrikke

4 - Australie - Don’t Break Me par Montaigne

5 - Allemagne - Violent Thing par B-OK, Ben Dolic

6 - Suisse - Répondez-moi par Gjon's Tears

7 - Suède - Move par The Mamas

8 - Bulgarie - Tears Getting Sober par Victoria

9 - Israel - Feker Libi par Eden

10 - Danemark - Yes par Ben & Tan

> Daði og Gagnamagnið - Think About Things - Iceland 🇮🇸 - Official Video - Eurovision 2020 Date : 15/05/2020

Sur YouTube la chanson islandaise remporte un grand succès grâce au clip à l'esthétique si particulière de Daði Freyr Pétursson. 7,3 millions de vues à l'heure où nous écrivons ces lignes sur le clip du groupe. Les Lituaniens enregistrent aussi un excellent score mais ils restent devancés de très loin par l'improbable groupe russe, Little Big, leur chanson Uno et une danse mélange de voguing et de kung-fu disco. Une popularité toute visuelle. Récupérez votre pull vert le plus moche ou vos pantalons patte d'éph' et dansez vous aussi dans votre salon (les chorégraphies sont très accessibles) !

> Little Big - Uno - Russia 🇷🇺 - Official Music Video - Eurovision 2020