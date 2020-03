VIDÉO - Eurovision 2020 : Tom Leeb annonce une nouvelle version de sa chanson

publié le 12/03/2020 à 17:53

Rebondissement du côté de Tom Leeb pour l'Eurovision. L'artiste a révélé dans une vidéo sur Twitter qu'il prépare la sortie d'une version acoustique de The best in me, le titre qu'il interprétera le 16 mai prochain pour la finale à Rotterdam.

"Je voulais simplement vous annoncer qu'il y a une nouvelle version du morceau The best in me, qui est une version un peu plus acoustique. C'est un nouvel arrangement. Et qui dit nouvel arrangement, dit nouveau titre, c'est pour cela que la chanson s'appelle Mon Alliée", explique Tom Leeb avant de conclure : "J'ai hâte de vous le faire découvrir et j'espère vraiment que cela vous plaira".

Pour le moment, Mon Alliée n'a pas été diffusée sur les réseaux sociaux de Tom Leeb, probablement attendu au tournant. En effet, lors de sa sortie de The best in me, il avait reçu de vives critiques, dont du ministre de la Culture, Franck Riester. "C'est vrai que le refrain est en anglais, ça m'a un peu cassé les oreilles ce matin à la radio", avait-t-il indiqué en réponse à une question du député de l'Aisne Jacques Krabal, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la francophonie,