"Et si on se rencontrait", extrait de l'émission du lundi 4 avril

La nouvelle émission de M6 continue de nous offrir des scènes totalement inattendues, voire absolument abracadabrantesque. Et si on se rencontrait réunit des hommes et des femmes qui discutent entre depuis un site de rencontre. Ils pensent se connaître mais ne se sont jamais vus. Ce détail peut parfois tout changer.

Dalila l'a appris à ses dépens lorsqu'elle a vu Tuan pour la première fois. Alors que leur premier rendez-vous a l'air de relativement bien se passer au début et que la jeune femme semble charmée, le qualifiant même de "gentleman" malgré une petite bourde, il évoque très rapidement son physique. "Après il faut voir si tu es flasque. Je t'ai l'ai déjà dit, c'est mort", explique-t-il. Confuse, Dalila préfère rire de la situation.

"Je suis très physique, si tu ne te remets pas au sport c'est mort", se permet d'ajouter Tuan, "si tu ne te remets pas au sport, c'est mort". La jeune femme, choquée par ces propos, lui demande s'il la trouve grosse. Alors qu'on pensait qu'il avait touché le fond, Tuan parvient à creuser encore en lui répondant : "Je sais pas, on verra ce soir à poil. Il y a plein de gens qui sont bien habillés mais quand t'enlèves tout…"

L'épisode complet d'Et si on se rencontrait est à retrouver ce lundi 4 avril sur M6 partir de 23h15.