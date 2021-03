"Et si on se rencontrait ?"

publié le 22/03/2021 à 10:30

Peut-on craquer sur quelqu’un que l’on n’a jamais rencontré ? Peut-on tomber

amoureux d’une personne à distance, alors qu’on ne l’a jamais vue ? Alors qu'un Français sur 3 est inscrit sur un site de rencontre en ligne, M6 lance la toute première émission qui va permettre à ces hommes et ces femmes de tout âge de se rencontrer. Un principe innovant, encore jamais vu à la télévision.

Du fantasme à la réalité, ils se donneront rendez-vous dans un magnifique château, un endroit privilégié et très romantique pour une première rencontre. Mais que se passera-t-il lorsqu’ils se verront ? Vont-ils se plaire ? Etre déçus ?

Certains candidats de l'émission s'épanouiront alors que pour d'autres, la réalité va s'avérer plus décevante que ce qu'ils avaient imaginé. Certains vont s'apercevoir que les conversations dans la vraie vie sont beaucoup moins fluides que par messages. D'autres se rendront compte que leur "date" ne ressemble pas vraiment aux photos envoyées.

Une idée née du confinement

Cela fait un an que les rencontres sont arrêtées à cause de la crise sanitaire, et les célibataires en souffrent incontestablement. Les gestes barrières, la fermeture des bars, les confinements et désormais le couvre-feu sont un réel frein aux rencontres amoureuses.

D'un autre côté, les applications de rencontre, elles, battent des records d'inscription. Devant un tel engouement, M6 a décidé de créer cette émission, produite par Studio 89. L'émission sera lancée le lundi 22 mars à 23h10 sur la chaîne.