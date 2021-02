VIDÉO - "Enquête exclusive" : Bakou, le nouveau Dubaï du Caucase

publié le 28/02/2021 à 11:30

Bernard de la Villardière présente un nouveau numéro de l'émission d'investigations Enquête Exclusive, dimanche 28 février à 23h10 sur M6. L'animateur propose un reportage inédit sur Bakou, la capitale de l’Azerbaïdjan, devenue la ville de tous les excès. Gratte-ciel de verre, hôtels 5 étoiles, boutiques de luxes et chantiers titanesques, on la surnomme la "Dubaï du Caucase".

Les caméras de M6 ont pu filmer la vie quotidienne en Azerbaïdjan, où 90% de la population est musulmane, mais le pays reste laïc et les femmes vivent à l’occidental. Après avoir accueilli l’Eurovision et de nombreuses épreuves sportives, Bakou est l’une des étapes reines du championnat du monde de Formule 1. Une ville riche, clinquante et surprenante.

Parmi cette opulence, vous découvrirez, à l'est du pays, une station thermale où se déroulent des cures hors du commun, à base de pétrole, qui permettrait de soigner l'arthrite, les maladies de peau et serait même un remède miracle contre la stérilité. Ici les pensionnaires se trempent dans des baignoires remplies non pas d'huiles essentielles, mais d'un dérivé de pétrole brut, chauffé à 40 degrés.

Enquête exclusive : Bakou, le nouveau Dubaï du Caucase, est à retrouver à partir de 23h10 dimanche 28 février sur M6.