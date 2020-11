publié le 07/11/2020 à 12:30

Ce samedi matin, Dave était l'invité d'Éric Dussart et Jade sur RTL, à l'occasion de la sortie de l'album Comme ils disent, un double CD de 45 chansons créée pour participer à la lutte contre l'homophobie. Pour chaque album acheté, un euro est reversé à l'association Le Refuge.



Pendant l'émission, le chanteur originaire d'Amsterdam est revenu sur sa participation à la saison 2 de Mask Singer sur TF1. Eliminé samedi dernier, c'est lui qui se cachait sous le costume du hibou. Dave a d'abord révélé que la voix dans son portrait n'était pas la sienne : "Même moi je ne me reconnais pas ! Non, non, ce n'est pas moi. Il n'a pas d'accent, le mec", explique-t-il.

Quid du costume du hibou ? L'interprète de Vanina ne l'a pas trouvé agréable à porter : "C'était une horreur absolue (...) C'est très physique, très dur, très lourd et c'est même la première fois que je me dis 'Faut que tu arrêtes tes conneries, t'es trop vieux pour ça'", confie-t-il avec humour.

Ensuite, Dave a aussi partagé son avis concernant le nom des autres célébritiés qui participent à l'émission. Rappelons que les personnalités sont toutes isolées et ne peuvent pas se rencontrer dans le studio. Pour Dave donc, le robot a de grandes chances de gagner. Il a même une petite idée de qui se cache sous ce costume : "Je pense et je le dis parce que c'est souvent sur le net déjà, je pense que c'est ce garçon qui s'appelle Levi [NDLR : Daniel] qui joue dans Les dix commandements (...) et qui chante très bien", explique-t-il en répétant qu'il n'a aucune certitude puisqu'aucun concurrent ne s'est croisé.

Le chanteur poursuit avec une anecdote concernant une bourde incroyable de la production. Il raconte : "Comme on attend longtemps dans la loge, on m'a donné le code pour aller sur le net. Et là, sur mon iPhone 'Voulez-vous vous brancher sur le téléphone de *** [NDLR : aucun spoil dans la vidéo en question puisque nous avons masqué le nom de la célébrité]", confie-t-il en riant.

Enfin, Dave explique pourquoi il a accepté de faire Mask Singer : "Je ne l'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu le confinement". Le chanteur poursuit en expliquant que c'est son manager qui lui a conseillé de faire l'émission. En cause ? L'annulation de nombreux concerts suite à la crise sanitaire actuelle : "J'en avais une vingtaine ! Je viens encore de recevoir une annulation ce matin, pour le mois de décembre", conclut-il.

Ce matin, Dave a également évoqué la rumeur selon laquelle il pourrait commenter la prochaine édition de l'Eurovision aux côtés de Laurence Boccolini, mais aussi le tarif qu'il demande pour participer à une émission de télé ou encore le programme qui ne l'a jamais invité. Tous ces propos sont à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Le conseil télé de la semaine

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer !



Ce matin, Benjamin Helfer de Télé-Loisirs vous recommande le documentaire De Gaulle : histoire d’un géant ! Cinquante ans après la mort du célèbre Général, ce film retrace son parcours, de sa naissance en 1890 à son enterrement à Colombey-Les-Deux-Eglises en 1970. Cette épopée raconte la force visionnaire et le destin rectiligne de cet homme qui a changé le cours de l'Histoire et qui influence encore la vie des Français. Certains dirigeants politiques revendiquent encore aujourd'hui une partie de son héritage. Charles De Gaulle reste l'Homme providentiel dans l'imaginaire collectif des Français, même un demi siècle après sa mort. Diffusion mardi 10 novembre à 21 heures sur France 2.











Les coulisses de la télé

Enfin, RTL vous emmène également dans les coulisses de la télévision avec Germain Sastre et en partenariat avec Télé Loisirs !



Au menu ce matin :

- La prochaine saison de Danse avec les Stars reportée à cause du coronavirus, sera finalement lancée en janvier. Vrai ou faux ?

- Le Téléthon obligé de se réinventer et de miser sur le digital à cause du Coronavirus ?

- Mardi dernier, la soirée spéciale élections américaines de France 2 a réussi à battre Capitaine Marleau sur France 3. Info ou intox ?



Réponses en vidéo ci-dessus...