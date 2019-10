publié le 11/10/2019 à 12:35

Ces dernières années, c'est surtout pour ses livres ou ses émissions de télévision que Dave faisait parler de lui... l'interprète de Du côté de chez Swann et de Vanina nous manquait ! Mais le chanteur est enfin de retour, puisque Dave vient nous présenter son 16e album: Souviens-toi d'aimer, disponible depuis le 13 septembre 2019. Assurément l'un des plus personnels et des plus beaux albums que Dave ait sorti en 55 ans de carrière. Né d'une belle rencontre avec son confrère et voisin Renaud, qui a joué le rôle de producteur, le disque contient des chansons très intimes comme La fille aux deux papas, Deux moitiés d'une même orange ou encore Quittons-nous bons amants... presque toutes écrites par Patrick Loiseau, compagnon de Dave depuis plus de 30 ans.

Souviens-toi d'aimer Crédit : Dave

Sur cet album les textes sont aussi importants, voire plus importants, que la musique. Dave Partager la citation





Dave sera sur la scène de Bobino à Paris le 18 novembre 2019.

> Dave - La fille aux 2 papas (2018)

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Luana Belmondo, Régis Mailhot et Patrice Carmouze !