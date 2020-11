publié le 21/11/2020 à 12:30

Ce matin, Laurence Boccolini était l'invitée de Jade et Eric Dussart dans On Refait La Télé. Aux commandes du jeu Un mot peut en cacher un autre, du lundi au vendredi à 10h35 sur France 2, l'animatrice sera également au casting du nouvel épisode de la série Mongeville ce samedi soir sur France 3 à 21h.

Pendant l'émission, l'animatrice a fait une révélation. En effet, elle a refusé de présenter une célèbre émission de TF1 : Danse avec les stars ! Laurence Boccolini, qui a travaillé près de 20 ans pour la première chaîne, raconte : "A cause de moi, tous mes petits camarades sont tous collés parce qu'il a bien fallu présenter Danse avec les stars, (...) chacun un prime. Et quand c'était mon tour, je me suis dit 'T'as bien fait de ne pas le faire, t'aimes pas du tout'", confie-t-elle.

Mais pourquoi n'a-t-elle pas aimé cette expérience ? Voici sa réponse : "On ne parle pas, on vous dit ce qu'il y a à dire dans l'oreillette, on vous dit tout le temps de vous dépêcher, on vous dit qu'il faut interviewer tel danseur (...) Moi je ne peux pas présenter ça, je ne sais pas le faire bien", explique-t-elle. Finalement, la présentation est revenue à Camille Combal. Un excellente idée selon Laurence Boccolini : "Il est génial parce qu'on voit que ça lui plait" avant d'ajouter : "Mais quand ça vous plait pas, faut pas le faire", conclut l'animatrice.

Ce matin, Laurence Boccolini a également expliqué pourquoi elle n'était plus sur Twitter. Elle a donné son avis sur son éventuel duo avec Dave à l'Eurovision 2021 mais aussi sur la série à succès de Netflix qu'elle n'aime pas du tout. Enfin, l'animatrice est revenue sur le sentiment de liberté qu'elle éprouve à France Télévisions.

Francis Perrin était également avec nous par téléphone ! Récemment, le comédien a partagé les plateaux de deux séries avec Laurence Boccolini : Joséphine, ange gardien (TF1) et Mongeville. Cette dernière, diffusée sur France 3 depuis 2013, rencontre un grand succès. Malgré les bonnes audiences, la fiction pourrait bientôt s'arrêter. Francis Perrin s'est exprimé sur cette rumeur...



Tous ces propos sont à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

Chaque semaine, la rédaction de Télé-Loisirs vous conseille un programme télé à ne pas manquer ! Aujourd'hui, Benjamin Helfer de Télé-Loisirs vous recommande Patrick Sébastien à la télé c'est fou !. C8 met à l'honneur l'ancien animateur de France 2 dans un documentaire inédit. Les téléspectateurs replongent avec lui dans ses 35 ans de carrière à la télé.

Au programme : des imitations et des parodies totalement bluffantes réalisées par Patrick Sébastien, de la chanson, des moments inoubliables avec des hommes politiques venus faire le show en plateau, des sketchs hilarants interprétés par des humoristes découverts par l'animateur, des numéros visuels époustouflants et surtout beaucoup de bonne humeur. Diffusion ce samedi à 21h sur C8.

- Pas de voyage au soleil pour les candidates à l’élection de Miss France en raison de l’épidémie. En lieu et place, pour fêter les 100 ans de l’élection, elles passeront un séjour d’une semaine chez Geneviève de Fontenay à Saint-Cloud...

- Des chiffres et des lettres sur la sellette : l'émission de la télé est menacée par le plan d’économies de France Télé...

- Une actrice de Plus belle la vie remplacée par un trucage numérique permettant de reproduire son visage à l’identique...



