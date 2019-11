"Danse avec les stars" : pourquoi l'émission est diffusée ce jeudi 7 novembre

publié le 06/11/2019 à 23:12

Attention, si vous ne souhaitez pas rater les quarts de finale de Danse avec les stars, ce n'est pas samedi qu'il vous faudra regarder TF1 mais bien jeudi 7 novembre. Le huitième prime de l'émission a été avancé de deux jours à cause d'un autre rendez-vous télévisuel : les NRJ Music Awards, diffusés en direct de Cannes samedi 9 novembre.

Les derniers candidats du concours de danse ont donc eu bien moins d'une semaine pour préparer leurs nouvelles chorégraphies. Cinq jours après le prime spécial Halloween, que nous réservent-ils ? À ce stade de la compétition, quatre binômes sont encore en course : Ladji Doucouré et Inès Vandamme, Elsa Esnoult et Anthony Colette, Azize Diabaté et Denitsa Ikonomova et enfin Sami El Guedarri et Fauve Hautot.

Et pour pimenter ces quarts de finale, la première chaîne a fait appel à un duo de comiques qui pourra intervenir tout au long de l'émission : il s'agit des Bodin's.