VIDÉO - Camille Lellouche nouvelle Grosse Tête

publié le 01/03/2019 à 18:05

Aujourd'hui, vendredi 1er mars 2019, Laurent Ruquier vous présente ses Grosses Têtes sur le plateau :



Une nouvelle grosse tête actrice, humoriste et chanteuse quand a pu voir dans "The Voice" ou dans l’émission Quotidien et qui sera à l’affiche de « Damien veut changer le monde » à partir de mercredi prochain et en tournée dans toute la France avec son spectacle « Camille en vrai » : Camille Lellouche.

Une Grosse Tête aussi doué pour mettre les nouvelles recrues à l’aise que Caroline Diament pour trouver une bonne réponse : Olivier de Kersauson.

Une Grosse Tête qu’Olivier de Kersauson pourrait utiliser pour s’orienter en mer, puisqu’elle indique l’Ouest dès qu’on lui pose une question : Caroline Diament.



Une Grosse Tête qui après l’actualités politique se retrouve dans l’actualité littéraire avec son livre « Corentine » : Roselyne Bachelot.



Une Grosse Tête au contact de qui : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme : Steevy Boulay.



Une Grosse Tête qui sortira bientôt son album : « le tour du monde en 80 chansons » : Eric Laugérias.

Les Grosses Têtes du vendredi 1er mars 2019 Crédit : Kervin Portelli

