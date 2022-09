VIDÉO - Bertrand Chameroy : "Adieu petite fusion TF1/M6 partie trop tôt"

L'information ne s'arrête jamais. Notre édition spéciale funérailles se poursuit, la tristesse qui nous assaille est immense : la terrible nouvelle de sa disparition a été annoncée vendredi, par un communiqué laconique. "Elle nous a quittés. Adieu petite fusion TF1/M6 partie trop tôt.", plaisante Bertrand Chameroy.

C'est l'info médias du week-end : l'union entre TF1 et M6 n'aura pas lieu. "Grosso modo : le groupe TF1 et le groupe M6 (qui détient RTL) devaient se marier, après 18 mois à se tourner autour et s'envoyer des émojis cœur et aubergine", explique le chroniqueur. "Mais comme dans tous les mariages, y'a toujours le tonton relou qui vient plomber l'ambiance", dit-il.

Dans cette histoire, le tonton relou s'appelle l'Autorité de la concurrence. "C'est une assemblée de gros déconneurs, qui portent des lunettes demi-lune, des vestes en tergal et boivent du rosé pamplemousse", ajoute-t-il. "Voilà l'histoire. Nous n'aurons jamais le plaisir de partager de céleri-rave avec Évelyne Dhéliat au self".

