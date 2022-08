La chronique de Bertrand Chameroy du lundi 29 août 2022

Pour ce nouveau rendez-vous d'humour où un chroniquer vous proposera son regard sur l'actualité, c'est Bertrand Chameroy qui s'est lancé ce lundi 29 août. À ses côtés en studio se trouvait également un habitué, Philippe Caveriviere, pour le soutenir.

"Je me reconnais un peu en toi d'ailleurs. On est pareil, les deux mêmes. Je suis comme toi Philippe...Bon, sans les tatouages, sans le chat et sans abonnement Basic Fit", lui lance Bertrand Chameroy. En ce qui concerne l'actualité, une information a retenu l'attention du nouveau membre de l'équipe de RTL Matin.



Certains scientifiques alertent sur une menace inquiétante : le réveil d'un méga volcan apocalyptique, d'une force 50.000 fois supérieure à la bombe atomique larguée sur Hiroshima. "On nous parlait de 'fin de l'abondance', là c'est peut-être la fin, tout court !", ironise Bertrand Chameroy.

"En même temps, est-ce qu'on avait envie de continuer à vivre dans un monde où la moutarde s'échange sous le manteau à prix d'or, où 3 Cafés gourmands sort un nouvel album et où des Chiffres et des lettres continue sans Arielle Boulin Prat et Bertrand Renard ? Personnellement non", déclare-t-il. "C'est une première dans l'Histoire de la radio : puisqu'on va tous crever, il s'agissait donc de ma première et de ma dernière chronique sur RTL", plaisante-t-il.

