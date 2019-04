publié le 01/04/2019 à 17:58

Quel est le lien entre Christian Quesada, et Élie Semoun ? On vous rassure, rien à voir avec la justice. Tout est partie d'une devinette. Invité de l'émission, Élie Semoun répondait avec l'ensemble des chroniqueurs à une question sur le nom d'une auberge de jeunesse de Paris.



Au cours des multiples réponses, l'un deux demande si la célébrité à un lien avec la jeunesse. La blague ne manque pas et le nom de l'ancien gagnant de l'émission des Douze coups de midi sort. "Quand je pense que je me suis fait casser ici quand j'avais dit aux Grosses Têtes qu'il était bizarre parce que j'étais à l'école avec lui", explique l'humoriste avant d'ajouter avec ironie : "Mais à l'époque j'avais son âge donc je risquais rien !"

Le nom de l'ex-candidat de l'émission de Jean-Luc Reichman passe mal : depuis mercredi 27 mars 2019, il est mis en examen pour corruption de mineur et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Il est aujourd'hui placé à l'isolement.