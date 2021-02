"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Ce qu'il faut attendre de l'épisode 2

publié le 17/02/2021 à 12:09

Après "la tarte branlée" et l'expression "boxer la glotte", la suite de la saison 12 de Top Chef arrive sur M6. Ce 17 février, le public pourra visionner l'épisode 2 du concours culinaire.

Pour le moment, quatre candidats ont gagné leur place dans les bridages d'Hélène Darroze, Paul Pairet, Michel Sarran et Philippe Etchebest. Chloé et Sarah sont dans la brigade rouge (Darroze), Thomas et Bruno dans la jaune (Sarran), Matthias et Mathieu dans la brigade bleue (Etchebest) et Baptiste et Pierre chez les violets (Pairet).

Dans ce deuxième épisode, les candidats et les candidates vont s'affronter lors de l'épreuve du chef étoilé Kei Kobayashi : "le jardin de légumes". Son plat signature composé jusqu'à 40 ingrédients a marqué le monde de la gastronomie et propulsé le chef d'origine japonaise sur le devant de la scène. Les participants devront réaliser leur propre version du jardin de légumes en y mettant toute leur créativité pour impressionner Gilles Goujon, chef 3 étoiles et mentor de Kei Kobayashi. Les deux meilleures brigades seront sélectionnées pour les semaines suivantes de la compétition.

L'épreuve du "cœur coulant" à Laguiole

Dans la suite de l'émission, ce sera l'épreuve du "cœur coulant" de Michel et Sébastien Bras. Michel Bras, élu meilleur cuisinier du monde et précurseur de la cuisine végétale, il s'est fait connaître avec le biscuit au cœur coulant chocolat. Son fils Sébastien Bras l'a décliné en 150 versions, qu'elle soit salée ou sucrée. Les candidats devront présenter leur version salée ou sucrée de ce cœur coulant. Les deux meilleurs seront qualifiés pour la suite de Top Chef.

Au terme des deux épreuves, les candidats et les candidates qui ne se seront pas qualifiés fileront en dernière chance. Les chefs de brigades devront choisir lequel de leurs "poulains" ils devront envoyer pour cette épreuve tant redoutée. Le thème du jour sera le filet de bœuf.