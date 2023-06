Top chef 2023 : pourquoi Danny a voulu "s'enfuir" après l'annonce des résultats

45,19 % contre 54,81 %, c'est le résultat de cette finale 2023 haute en couleurs entre Hugo et Danny. Le fameux tirage des couteaux a eu lieu mercredi 7 juin au grand palace du Georges V, devant les proches des candidats ainsi que leur chef de brigade respectif, Hélène Darroze et Philippe Etchebest. Cette dernière étape se termine par la défaite de Danny qui réagit au micro de Stéphane Rotenberg.

Très déçu, le jeune homme de 26 ans aurait préféré tirer le couteau tout seul pour ne pas avoir à affronter le regard de sa famille : "J'ai les boules. Le pire, c'est quand ta famille est en face de toi, il y a tout le monde qui représente un peu toute ma vie. Ils ont tous ajouté une pierre à l'édifice pour faire l'homme que je suis maintenant et j'ai envie de les rendre fiers, encore plus qu'ils le sont déjà. Avoir mes proches en face de moi était plus dur que la défaite en elle-même ", explique-t-il.



Lors de cette finale, les deux candidats ont proposé deux menus totalement différents. Alors qu'Hugo a choisi la carte de la prudence, en préparant un menu gastronomique végétal et gourmant, Danny a préféré comme à son habitude, l'originalité : "Je suis resté dans ma ligne directrice. J'ai pris beaucoup de risques sur la finale. Ça aurait pu basculer dans l'autre sens aussi. La finale n'est pas un contrôle continu, ce n'était qu'une soirée. Il a été plus fort ce soir-là et je suis trop content pour Hugo", conclut-il.













































