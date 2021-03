"Top Chef" 2021 : épreuves, chefs invités... Que vous réserve l'épisode 4 ?

publié le 03/03/2021 à 14:18

C'est parti pour la quatrième semaine de compétition pour les 11 candidats encore en lice de Top Chef 2021. Ce 3 mars, M6 diffusera le quatrième épisode de son célèbre concours culinaire.

Les candidats et les candidates toujours dans la course sont : Thomas, Bruno et Arnaud (brigade jaune, Michel Sarran), Pierre, Pauline et Baptiste (brigade violette, Paul Pairet). Sarah, Chloé et Mohamed sont dans la brigade rouge d'Hélène Darroze, tandis que Matthias et Charline dans la brigade bleue de Philippe Etchebest.

Pour cet épisode 4, les brigades vont d'abord s'affronter sur une épreuve de Brandon Dehan, l'un des chefs pâtissiers les plus audacieux de sa génération. Les candidats devront réaliser un dessert à partir d'ingrédients que l'on trouve uniquement dans les boulangeries. À savoir, levains, farines, autres levures, pains blancs et pains spéciaux. L'objectif ? Rendre hommage à la profession et surprendre le chef Brandon Dehan qui réalisera un classement.

La dernière bridage se retrouvera directement sur la sellette et les deux premières seront qualifiées pour la suite de la compétition.



Pierre Gagnaire challenge les candidats sur le soufflé

La suite de la compétition se déroulera autour de Pierre Gagnaire, élu "plus grand chef étoilé du monde" par ses pairs, précurseur de la cuisine moderne et l'un des chefs les plus créatifs de la cuisine. Pour cette épreuve, il va challenger les candidats et les candidates sur le soufflé, un plat qui lui a permis d'obtenir sa première étoile.

Pour cette épreuve, il faudra faire preuve d'originalité sur les goûts salés ou sucrés, les textures, mais aussi de technique puisque le soufflé devra monter à la perfection à la cuisson et ne pas retomber trop rapidement. Un seul candidat ou une seule candidate pourra se qualifier pour cette épreuve, les autres iront directement sur la sellette.

La tomate comme thème de la dernière chance

C'est l'épreuve redoutée et redoutable de Top Chef. À l'issue de cette dernière chance, les chefs devront choisir quel candidat ou candidate de leur brigade ils enverront en dernière chance. Le thème de cette semaine est la tomate.