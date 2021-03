"Top Chef" 2021 : chefs invités, épreuves... Que vous réserve l'épisode 7 ?

publié le 24/03/2021 à 15:10

L'épisode 7 de la saison 12 de Top Chef sera diffusé ce 24 mars à 21h05 sur M6. 8 candidats sont encore en lice pour la victoire : Mathias et Charline (brigade bleue, Philippe Etchebest), Arnaud et Thomas (brigade jaune, Michel Sarran), Mohamed et Chloé (brigade rouge, Hélène Darroze), Baptiste et Sarah (brigade violette, Paul Pairet).

L'épisode 7 de Top Chef va démarrer avec l'épreuve du chef triplement étoilé Glenn Viel. Élu chef de l'année 2020 par ses pairs, Glenn Viel va demander aux candidats et candidates de reproduire à l'identique l'un de ses plats trois étoiles : carotte, ris de veau et sauce. Les candidats et candidates vont devoir percer les secrets de fabrication de ce plat, dont les différents aliments cachent une technique innovante inventée par Glenn Viel.

Dans la seconde partie de l'émission, ce sera l'épreuve des chefs triplement étoilés Régis et Jacques Marcon. Régis Marcon est notamment connu pour avoir réalisé un dessert à base de champignons. Les candidats et candidates devront impressionner les chefs en leur présentant une assiette complètement surprenante, avec des champignons. Enfin, ce sera l'épreuve tant redoutée de la dernière chance qui a pour thème cette semaine : le poireau.