publié le 02/06/2020 à 13:58

Le groupe espagnol Mediapro, qui a racheté les droits de diffusion des Championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2 a annoncé un partenariat original avec le groupe TF1 ce mardi. De cet accord, résulte la création d'une nouvelle chaîne, baptisée Téléfoot, comme l'émission dominicale de TF1 consacrée au ballon rond.



Cette nouvelle chaîne 100% football commencera à émettre au mois d'août, à l'occasion de la reprise des championnats de football français. Mediapro, qui a raflé les droits de diffusion de plus de 80% des matchs de L1 et L2 pour la période 2020-2024, a conclu un accord en trois volets avec le groupe TF1 pour lancer sa chaîne et s'appuyer sur la popularité de la marque Téléfoot.

Marque forte lancée en 1977, le magazine restera lui diffusé sur la première chaîne le dimanche à 11h00. Outre l'usage de la marque, l'accord prévoit "un partenariat éditorial de production de contenus": TF1 fournira à ce titre plusieurs magazines à la chaîne Téléfoot, dont un magazine hebdomadaire consacré à l'actu de la Ligue 1, le dimanche de 12h00 à 13h00, des "Téléfoot vintage", qui feront revivre aux téléspectateurs les grands moments du football tricolore, et "La quotidienne - Téléfoot", une déclinaison numérique du magazine.

À noter que la première chaîne française ne gagnera pas d'images pour son émission dominicale puisque Mediapro n'a pas le droit de sous-licencer ses images.

Margotton et Lizarazu à la barre

Le duo emblématique de commentateurs de TF1, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu, officiera aux commentaires pour une vingtaine de matches de L1 diffusés le dimanche soir, dont les "dix plus belles affiches de la saison", précisent les deux groupes. La chaîne diffusera également 8 rencontres par journée de Ligue 2. Selon plusieurs dirigeants de clubs, Mediapro présentera son programme détaillé le 11 juin aux clubs de Ligue 1.

La chaîne a pour objectif de recruter 3 millions d'abonnés, un niveau nécessaire pour que l'opération soit rentable, a rappelé le patron de Mediapro ce mardi matin. La direction du groupe avait par ailleurs annoncé en début d'année que la chaîne, qui émettra en principe 24H/24 et pourra s'accompagner de canaux additionnels, serait accessible via un abonnement autour de 25 euros par mois. Son dispositif de commercialisation (et notamment sa distribution potentielle par des opérateurs de télécoms) n'a pas encore été précisé.