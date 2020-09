Tik Tok : des influenceurs accusés de soutirer de l'argent à leurs abonnés

publié le 09/09/2020 à 18:56

Tout est parti d'un compte : @elles_assument_off. Sur Tik Tok, les deux propriétaires de ce profil ont appelé les utilisateurs et utilisatrices du réseau social à témoigner sur une pratique qui sévit sur le réseau social : certains tik-tokeurs et tik-tokeuses profitent de leur succès et de leur réputation pour demander de l'argent à leurs abonnés souvent (très) jeunes.

Le magazine 60 Millions de consommateurs relaie ainsi le témoignage de Julie dont le prénom a été modifié. L'adolescente de 16 ans dit avoir dépensé 600 euros pour la tik-tokeuse @aanxfly. En échange celle-ci "s’abonne à son compte et l’ajoute à un groupe privé constitué de quelques personnes", explique le magazine. Une habitude s'installe : Julie comprend que le plus d'argent elle donne, plus elle attire l'attention de son idole.

Une pratique répandue

Un autre adolescent, Hugo, 13 ans, témoigne. "Pour obtenir des publicités et gagner des abonnés, j’ai viré plusieurs centaines d’euros à Benoît Chevalier (un tik-tokeur avec plus de 3 millions d'abonnés, NDLR) via PayPal, en utilisant la carte bleue de mon père", raconte le jeune garçon à 60 Millions de consommateurs.

Après s'être rendus compte des dépenses, ses parents ont réussi à récupérer leur argent en alertant PayPal. Mais l'histoire d'Hugo ne s'arrête pas là : il raconte avoir été menacé et harcelé par Benoît Chevalier. Ses parents et lui ont déposé une main courante.

L'enquête du magazine met en lumière une pratique répandue : il apparaît qu'un certain nombre de tik-tokeurs et tik-tokeuses profitent de leurs lives (vidéos en direct) pour appeler leurs abonnés à leur envoyer de l'argent. Une pratique contre laquelle Tik-Tok assure faire le nécessaire.