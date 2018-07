publié le 29/05/2017 à 11:47

Une demi-finale, huit derniers talents et... Katy Perry. Samedi 3 juin prochain, TF1 s'offre la star internationale, qui se produira sur la scène de The Voice. La chanteuse américaine de 32 ans est de passage en France, à l'occasion de la promotion de son tout nouvel album, Witness, qui sortira dans les bacs le 9 juin prochain. Elle sera donc aux côtés de Nikos Aliagas, et du jury composé de Mika, Florent Pagny, Zazie et M. Pokora, d'après les informations du Parisien.





Une invitée exceptionnelle qui ne devrait pas apaiser le stress des huit derniers candidats de The Voice, qui s'affronteront samedi 3 juin lors de la demi-finale. Qualifiés au terme d'une seconde soirée de live riche en émotions, les demi-finalistes seront donc épaulés par l'interprète de I Kissed A Girl, le temps d'un prime. La pop star devrait interpréter sur scène un nouveau single. Katy Perry a déjà dévoilé deux extraits de Witness : Bon Appétit et Swish Swish. Sans oublier Chained To the Rhythm, titre engagé qu'elle a présenté lors des derniers Grammy Awards.

La chanteuse américaine est familière de ce genre de télé-crochet, puisqu'elle rejoindra, la saison prochaine, le jury de la version US de Nouvelle Star, American Idol. Selon le tabloïd américain TMZ, Katy Perry empocherait la coquette somme de 25 millions de dollars.