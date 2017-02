publié le 23/02/2017 à 01:20

Le palmarès est aussi important que le spectacle aux Brit Awards. Mercredi 22 février, la cérémonie britannique qui récompense les artistes musicaux a été marquée par des performances mémorables, notamment celle de Katy Perry. La déception de la soirée reste l'absence de prix pour la Française Christine and The Queens. Il faut dire que pour l'Artiste féminine internationale, elle était en face de très grandes personnalités de la scène mondiale, et c'est effectivement Beyoncé qui a remporté le prix.



Le reste du palmarès est marqué par deux prix attribués à David Bowie, à titre posthume, aussi Rag'n'Bone Man pour la Percée britannique, Adele pour le Global Success, Drake pour l'Artiste masculin international, The 1975 pour le Groupe britannique, Emeli Sandé pour l'Artiste féminine britannique ou encore les One Direction pour le clip vidéo.

Katy Perry et son spectacle déjanté et engagé

Mais celle qui a, une nouvelle fois, mis le feu, c'est Katy Perry. Habituée des shows spectaculaires et, depuis cette année, engagés, la chanteuse américaine a récidivé avec une mise en scène déjantée pour Chained To The Rhythm. Entourée d'une multitude de petites maisons mouvantes, animées par des figurants, on ne comprend pas, au début, où elle veut en venir. Jusqu'au moment où deux squelette géants vêtus d'un costard noir et cravate rouge et l'autre d'un tailleur rouge débarquent sur la scène. Ils représentent en fait le couple Donald Trump et Theresa May. Lors des Grammy's Awards, Katy Perry s'était déjà fait remarquer grâce à un spectacle engagé contre la politique du nouveau président des États-Unis.

We can't get over one of Katy Perry's many houses falling off stage at the #BRITs ¿ pic.twitter.com/mObmxwjLQY — Pop Crave (@PopCrave) 22 février 2017

L'hommage de Chris Martin à George Michael

Les Brit n'ont pas manqué de livrer aussi une bonne dose d'émotion en rendant hommage aux artistes phares disparus ces derniers mois, comme David Bowie, Prince et surtout George Michael. Ce dernier, décédé le 26 décembre dernier, a eu droit à un tribut tout particulier de la part de Chris Martin, le leader du groupe Coldplay. Un moment intense où Chris Martin a chanté en duo virtuel avec l'interprète de Wake Me Up une reprise de A Different Corner.

Chris Martin chante en hommage à George Michael. pic.twitter.com/73gw0PCrrZ — SoundOfBrit (@SoundOfBrit) 22 février 2017

David Bowie primé deux fois à titre posthume

Quant à David Bowie, le chanteur décédé le 10 janvier 2010 a reçu des récompenses à titre posthume. Deux, sur onze catégories. Son album Blackstar a été sacré Album britannique. Quant à l'homme, il a été désigné Artiste masculin britannique face à Craig David et Skepta. Pour le premier prix, c'est l'acteur vu dans la série Dexter, Michael C. Hall, qui est venu le récupérer. C'est le fils du chanteur compositeur guitariste qui est venu récupérer le second, remis par Noel Gallagher.

Robbie Williams remporte son 18e Brit Award

Pour clore le spectacle en beauté, qui de mieux que le roi britannique de la pop ? Robbie Williams est monté sur scène, lauréat du 18e Brit Award de sa carrière en tant qu'icone de la cérémonie. Un charisme toujours impressionnant a envahi alors la scène londonienne pour un final en grandes pompes.