publié le 19/05/2017 à 09:57

"Le rêve est à nouveau possible", promet cette première bande-annonce, qui officialise le retour de la Nouvelle Star sur M6. Les castings sont lancés pour une nouvelle saison du télé-crochet, sept ans après l'arrêt de l'émission sur la chaîne. Depuis, c'est D8 qui diffusait sa propre version de la Nouvelle Star. Jeudi 18 mai, aux alentours de 20h30, M6 a diffusé cette première bande-annonce, signe de l'arrivée imminente d'une nouvelle saison du programme musicale, comme le rapporte le site d'actualité Puremédias.



Nouvelle Star (ou À la recherche de la nouvelle star lors de la première saison) a lancé les carrières de plusieurs chanteurs comme Christophe Willem, surnommé encore la "Tortue", Julien Doré (on se rappelle de sa reprise d'Alizée, Moi... Lolita) ou encore Soan. L'émission culte reviendra sur les écrans dans les prochains mois, sur la chaîne qui l'a vu naître. Car l'émission, diffusée de 2003 à 2010 sur M6, avait été reprise par D8 entre 2012 et 2016.

Quel sera le jury de l'édition 2017 ?

Côté jury, André Manoukian, Marianne James, Dove Attia ou Manu Katché devraient passer le flambeau. Plusieurs personnalités auraient été contactées, comme Benjamin Biolay, Arielle Dombasle, Lara Fabian ou Pascal Nègre. Quant à la présentation, elle serait confiée à l'ancien footballeur David Ginola, selon les informations du site Télé 7 Jours.