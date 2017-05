12 talents s'affrontent pour le second prime de "The Voice 2017"

publié le 27/05/2017 à 20:30

Ils sont encore 12 talents en compétition pour The Voice 2017. Trois artistes répartis dans les équipes des quatre coachs : Mika, Florent Pagny, Zazie et Matt Pokora, qui vont devoir s'affronter lors d'un second prime en direct à partir de 21h. Ce soir, un candidat de chaque équipe sera sauvé par le public, le second par leur coach, qui devront faire le bon choix. Après les excellentes performantes la semaine dernière de Lisandro Cuxi, Vincent Vinel et Audrey, les talents devront redoubler d'efforts pour espérer continuer l'aventure.



La compétition se resserre dans la sixième saison de The Voice. Après les auditions à l'aveugle, l'épreuve ultime et le premier live, cette 14e soirée de la compétition promet de l'émotion. Lisandro, Lucie, mais aussi Marvin Dupré et Shaby seront sur la scène, prêts à montrer qu'ils sont le ou la digne successeur(e) de Slimane, le gagnant de The Voice 2016.

La semaine passée, ils étaient 16 à vivre leur premier prime The Voice. Ce 27 mai, ils ne sont plus que 12 pour se qualifier pour le troisième prime de la saison, mais aussi pour la grande tournée The Voice à partir du 18 juin dans toute la France.

Suivez en direct le second prime de "The Voice 2017"

20h40 - Matt Pokora et son équipe Lisandro Cuxi, Ann Shirley et Marius prennent la pose avant le début de la soirée.

20h30 - Bonsoir et bienvenue pour ce direct du second prime de The Voice 2017.