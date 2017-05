publié le 19/05/2017 à 10:41

"I kissed a girl, and i liked it", chantait Katy Perry en 2008. Un titre qui est sans conteste l'un des tubes les plus connus de la chanteuse, et qui l'a exposé aux yeux du monde. Si les fans découvrent Katy Perry, nombreux se demandent qui est cette fameuse fille que la chanteuse à embrassé ("ce qu'elle a aimé faire", selon les paroles du morceau). Et c'est Miley Cyrus, sa grande amie, qui lève le voile sur le mystère d'I Kissed a Girl, dans une interview accordée à une radio américaine, KTU.



"Quand Katy Perry a sorti I Kissed a Girl, j’étais en plein tournage du film Hannah Montana. Je l’ai entendue en interview à la radio. Quand on lui a demandé pour qui elle avait écrit cette chanson, elle a répondu que c’était pour moi ! J’étais en quad quand je l’ai entendue. J’ai hurlé, j’étais comme un dingue !", se rappelle l'actrice et chanteuse, amie de Katy Perry depuis une décennie.

Une amitié scellée par cette chanson donc, mais aussi par leur coupe de cheveux, qu'elles ont courts toutes les deux ? Miley Cyrus a d'ailleurs conclu que Katy Perry était "sa plus ancienne et sa plus loyale amie à Hollywood". Collègues, amies, pop stars à l'univers décalé et coloré, à quand un duo ensemble ?

> Katy Perry - I Kissed A Girl (Official)