'Trump' and 'May' on stage for Katy Perry Brits performance

publié le 23/02/2017 à 11:24

La scène des Brit Awards 2017 n'a pas échappé aux revendications politiques. Katy Perry en a profité pour donner un show engagé. Lors de la cérémonie, qui se déroulait ce mercredi 22 février à Londres, la pop star a offert une performance toute en doubles sens. Fervente supportrice de Hillary Clinton lors de la campagne présidentielle américaine, l'occasion était trop belle pour épingler le nouveau locataire de la Maison Blanche.



Katy Perry, l'une des prestigieuses invitées de la soirée, devait interpréter son tout nouveau single, Chained To The Rhythm. L'artiste américaine est apparue vêtue d'un tailleur sombre rayé, et a déambulé au milieu de maisons miniatures. Et c'est dans sa mise en scène que la chanteuse a choisi d'envoyer un message en parodiant deux dirigeants, le président des États-Unis, Donald Trump, et Theresa May, la Première ministre britannique actuelle.

Did anyone else realise the skeletons on Katy Perry's Brit Awards performance is Theresa May and Donald Trump?¿ #BRITs2017 pic.twitter.com/0Li55hMHV4 — Natalie Lewins (@LewinsNatalie) 22 février 2017

Après quelques secondes de show, deux squelettes géants sont apparus sur la scène des Brit Awards, l'un en costume et cravate rouge, l'autre en tailleur, rouge également. Deux personnages qui pouvaient, selon les internautes, forcément symboliser Donald Trump et Theresa May.

Les deux figurants, quelque peu originaux, étaient habillés de la même façon qu'eux lors de la visite de la Première ministre britannique au États-Unis, en janvier dernier. Theresa May avait alors été critiquée pour sa proximité avec le Président américain, et pour avoir refuser de s'opposer à son décret anti-immigration.