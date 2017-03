VIDÉO - Katy Perry livre un discours de tolérance sur les sexualités

Katy Perry speech at Human Rights Campaign (Mar. 18, 2017)

publié le 20/03/2017 à 11:55

Dans son premier single, Katy Perry chantait qu'elle avait "embrassé une fille". Dans son discours au Gala de Human Rights Campaign (HRC), samedi 18 mars à Los Angeles, la pop star a raconté qu'elle avait "plus que cela". Une confidence que Katy Perry a dévoilé après avoir été honorée du prix national de l'égalité de HRC, récompensant son engagement pour l'égalité des droits, en particulier envers la communauté LGBTQ (lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer).



"En toute honnêteté, je ne suis qu'une chanteuse et auteure de chansons", a-t-elle expliqué en introduction de son discours. "Je partage mes vérités et je raconte mes espoirs dans ces chansons pop. Par exemple, j'ai embrassé une fille (I Kissed a Girl). En vérité, j'ai fait plus que cela."



La chanteuse n'a jamais caché avoir grandi dans une famille chrétienne très pratiquante (ses parents sont pasteurs), où l'homosexualité "était synonyme d'abomination". Elle a alors expliqué que même étant "une fille qui chante du gospel et qui a été élevée dans des camps de conversion (religieuse)", elle était "curieuse" et savait "que la sexualité n'était pas aussi noire ou blanche que cette robe", celle qu'elle portait à l'occasion de cette remise de prix.

Je dois me battre pour ce qui est vrai et il s'agit de l'égalité et de la justice pour tout le monde. Katy Perry





Grâce à son morceau I Kissed a Girl, Katy Perry sait qu'un débat s'est enclenché. Elle a commencé à fréquenter "des gens en dehors de [sa] bulle". "Ils n'avaient rien à voir avec ceux dont on m'avait appris à avoir peur", a-t-elle confié. "Ils étaient les plus libres, forts, gentils et ouverts que j'ai jamais connus. Ils ont stimulé mon esprit, et ils ont rempli mon cœur de joie [...]. Ces gens sont en vérité magiques, et ils le sont parce qu'ils vivent leur vérité", a-t-elle ajouté dans un élan d'émotion.

Katy Perry ne peut plus rester silencieuse aujourd'hui. "Je dois me battre pour ce qui est vrai et il s'agit de l'égalité et de la justice pour tout le monde. Point final", insiste la pop star.