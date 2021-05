"The Office" : Mark York, qui jouait Billy Merchant, est mort à 55 ans

publié le 25/05/2021 à 12:55

Paraplégique depuis 1988, il avait toujours "une attitude et une personnalité extraverties, édifiantes et positives, confie sa famille dans un avis de décès publié en ligne. Il essayait toujours de regarder ce qu'il pouvait accomplir et faire, pas ce qu'il ne pouvait pas faire. Il avait connu de nombreuses opportunités de voyage et de nombreux rêves pour l'avenir".

Fan de sport et amateur de films et de télévision, il pouvait citer les répliques d’un grand nombre de films mais aussi nommer les différents acteurs de la plupart des films. Après avoir obtenu son diplôme à l’université Anderson dans l’Ohio, là où il a grandi et encouragé à poursuivre sa carrière d’acteurs, il part s’installer en Californie.

Ainsi, il joue dans plusieurs séries : Touche pas à mes filles (8 simple Rules), CSI New York, mais aussi les Experts : Manhattan. Il est également présent dans A.I Intelligence artificielle de Steven Spielberg.

Admis à l’hôpital de Miami Valley dans l’Ohio, il s’est éteint dans la matinée du 19 mai, laissant derrière lui sa famille : ses parents Becky et Glenn ainsi que ses frères Brian, Jeff et David.

Jenna Fischer, Pam Beesly dans la série The Office, réagit dans un tweet : "Mark était un homme adorable, c'était un plaisir de travailler avec lui. Très drôle à chaque fois. Beaucoup d'amour à sa famille".