369. "The Legend of Zelda" : avec "Tears of the Kingdom", Nintendo perpétue son mythe

Sujet du jour. The Legend of Zelda est l’autre licence légendaire de Nintendo, après Super Mario. Le dernier volet de cette franchise, Tears of the Kingdom ("Les Larmes du Royaume") promet déjà d’être un carton, comme l’ont été tous les épisodes jusqu’ici. Pourquoi un tel engouement ? Qu’a-t-elle de si particulier cette licence ? Pourquoi est-elle si importante pour les joueurs… Et pour Nintendo ?

Comment a évolué ce jeu d'aventure qui emprunte aux contes et qui mise toujours sur un gameplay inventif, toujours en avance sur son temps ? Quelles sont les thématiques de cette franchise ? D'où viennent ses musiques mythiques ? Comment la princesse Zelda qui donne son nom à cette licence est passée d'une princesse faire-valoir à une aventurière rebelle, brillante et combattive.

Pourquoi on en parle ? Ce 12 mai 2023, le nouveau jeu de Nintendo The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom sort en France et dans le monde. Un jeu qui ambitionne de battre tous les records pour Nintendo, un jeu qui pourrait aussi aider la firme japonaise à vendre encore plus de Switch, sa console très populaire. Tears of the Kingdom est aussi le dernier maillon d'une chaîne narrative aux thèmes universels qui donne le la à toute une industrie.

Analyse. "Pourquoi parle-t-on de la légende de Zelda ? Pourquoi le terme de ‘légende’ correspond si bien à cette franchise ? Une légende, par définition, se répète. C’est le concept du conte, du mythe, une histoire dont la trame reste la même : Link, le héros, soit sauver la princesse Zelda du méchant Ganon… Mais les contes changent avec le temps. Ils évoluent, se transforment, s’approfondissent.

On ne sait pas si Nintendo avait l’intention de répéter cette histoire, encore et encore dès le premier jeu Zelda sorti chez nous en 1987 mais aujourd’hui, plus de 30 ans après, des millions de joueurs continuent de faire vivre ce cycle narratif qui semble sans fin... et qui fascine toujours avec une puissance certaine. La répétition de la trame apporte une dose de nostalgie magique, des références qui éveillent les souvenirs..." explique Aymeric Parthonnaud, journaliste à RTL.



