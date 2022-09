"FIFA 23" : pourquoi le dernier jeu de la franchise est-il un événement ?

Le sujet du jour. C'est un monument dans l'industrie du jeu vidéo. Les jeux de cette série se sont vendus à plus de 325 millions d'exemplaires selon les chiffres publiés par EA Sports, en début 2021. Plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires en à peine 30 ans, selon The New York Times. Un succès florissant, faisant de FIFA la simulation sportive la plus vendue de l'histoire. Vendredi 30 septembre marque la sortie ultime de FIFA 2023, toujours aussi attendu. C'est la 30ème version du jeu vidéo de foot le plus célèbre du monde, mais pour la dernière fois.

Pour l'édition 2024, le jeu va être rebaptisé "EA Sports FC", à la suite du divorce entre Electronic Arts et la Fédération internationale de football (Fifa). En attendant, les fans peuvent se réjouir de nouveautés fulgurantes. À commencer par l'introduction d'équipes féminines dans le jeu. Pour la première fois depuis 1993, une joueuse est également mise en avant sur la jaquette du jeu.

Au commentaire, Electronic Arts a choisi les envolées lyriques et punchlines bien connues d'Omar Da Fonseca et de Benjamin De Silva pour remplacer la voix historique du jeu, Hervé Mathoux.

FIFA est un leader incontesté du secteur, dont le succès fulgurant a éclipsé toute concurrence. À compter d'aujourd'hui, l'industrie vidéoludique est sur le point d'ouvrir un tout nouveau chapitre.

Pourquoi on en parle ? Comment FIFA s'est imposé dans l'industrie vidéoludique ? Comment expliqué un tel engouement ?



Citation. "Le nom a peu d'importance, la recette elle est là et elle bougera jamais. Comment on fait un bon FIFA ? Ça ils l'ont très bien compris depuis des années. On met d'abord évidement un visuel, on essaye de développer un jeu très bon mais à côté de ça, il y a la musique, qu'on veut international pour toucher le plus de monde possible", explique Vincent Serrano, reporter à RTL.

