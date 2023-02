VIDÉO - Nintendo dévoile une nouvelle bande-annonce pour "Zelda : Tears of the Kingdom"

Hogwart's Legacy n'a qu'à bien se tenir. Probablement le jeu le plus attendu de 2023, Zelda : Tears of the Kingdom fait saliver d'impatience les fans grâce à une bande-annonce diffusée le 8 février dernier. À l'occasion de son Nintendo Direct coutumier, le développeur nippon a attendu la toute fin de l'évènement pour révéler des images exclusives et grandioses du prochain opus, dont la sortie est prévue pour le 12 mai 2023.

Des larmes de joie ont certainement été versées lors du visionnage du trailer, long de plus de deux minutes, qui dévoile des images à couper le souffle de Tears of the Kingdom. En incarnant le légendaire Link, les joueurs devront à nouveau protéger Hyrule d'un ennemi puissant qui veut mettre "le royaume à feu et à sang". Si l'intrigue se profile ainsi, Nintendo dévoile autrement un gameplay plus riche, dont les actions dans le monde ouvert se dérouleront probablement dans les airs pour une grande partie.

Son prédécesseur, Zelda : Breath of the Wild, sorti en 2017, se classe toujours comme la quatrième meilleure vente sur Switch de la firme japonaise, avec plus de 27 millions d'exemplaires vendus sur le globe. Classé par Numerama comme le meilleur jeu de la décennie pour la richesse de son aventure, ses combats épiques et ses graphismes sublimes, sa suite était prévue depuis 2019. Heureusement pour les gamers, l'attente s'achèvera bientôt.

