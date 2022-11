Taylor Swift : comment l'icône de l'Amérique rurale est devenue un phénomène planétaire

Taylor Swift continue de battre tous les records, au point de faire exploser les sites de vente de billets pour sa prochaine tournée. À bientôt 33 ans, la chanteuse issue de la country est devenue une star planétaire, au même titre que Beyoncé et Lady Gaga. Et même si elle garde l’image de la "bonne copine", elle s'est imposée comme l’une des artistes les plus puissantes au monde.

Sur son influence, on peut même la comparer à Madonna de la grande époque. Les chiffres sont impressionnants. Avec son dernier album Midnights, Taylor Swift a placé 10 chansons aux 10 premières places du Billboard, le classement de référence outre-Atlantique, qui prend en compte à la fois les écoutes en streaming, les passages à la radio et les ventes physiques. En 64 ans d'existence, cela n’était jamais arrivé.

Pour donner une idée du phénomène Taylor Swift : lors des American Music Awards, le grand show annuel de la chanson américaine : l'artiste a reçu 34 récompenses, devant Michael Jackson (28 récompenses). Elle a été élue artiste de la décennie 2010. Dans les décennies précédentes vous aviez par exemple Elvis Presley, les Beatles ou Michael Jackson.



