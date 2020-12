publié le 10/12/2020 à 11:36

George Clooney a dû être hospitalisé avant le tournage de Minuit dans l'univers, son prochain film disponible sur Netflix le 23 décembre. Le Mirror rapporte que l'acteur a été emmené à l'hôpital quatre jours avant le tournage pour une pancréatite (inflammation du pancréas), qui peut être mortelle, due à une perte de poids de 12 kilos.

"Je pense que j'ai essayé trop fort de perdre du poids rapidement et que je n'ai pas fait attention à ma santé", explique George Clooney qui incarne dans Minuit dans l'univers, un astronome qui lutte contre un cancer dans un environnement hostile, en pleine tempête de glace, et qui tente de joindre une équipe en pleine mission spatiale. "Nous étions sur ce glacier en Finlande, ce qui a rendu le travail beaucoup plus difficile. Mais cela a certainement aidé avec le personnage. C’est le plus gros travail par rapport à tout ce que j’ai fait auparavant", poursuit l'acteur et réalisateur.

Outre sa perte de poids, George Clooney a dû se laisser pousser la barbe pour son rôle, ce qui n'était pas au goût de son épouse Amal Clooney, mais un vrai plaisir pour leurs enfants de 3 ans, Ella et Alexander. "Mon fils l'a adorée parce qu'il y cachait des choses que je découvrais en arrivant au travail et je me disais : 'Oh, il y a une sucette coincée dans ma barbe'. Mais ma fille et mon épouse étaient ravies quand j'ai pu me raser, car c'était difficile de voir mon visage derrière tous ces poils".

> MINUIT DANS L'UNIVERS avec George Clooney | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France