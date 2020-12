publié le 09/12/2020 à 18:30

Pour beaucoup, Viggo Mortensen est et restera Aragorn du Seigneur des Anneaux. Plus d'une décennie après ses premiers pas dans le costume du roi du Royaume Réunifié de Gondor et d'Arnor, Viggo Mortensen continue de distiller des anecdotes sur son personnage.

Dans un entretien pour le média The Irish Time, l'acteur et réalisateur se confie sur son arrivée dans l'univers de J.R.R. Tolkien. Et cela pourrait en surprendre plus d'un et d'une lorsqu'il explique qu'il était "mal à l'aise". En effet, à l'époque, Viggo Mortensen est choisi pour incarner Aragorn à la place de Stuart Townsend. "Il faisait partie de l'équipe. Je suis sûr qu'il aurait fait un travail formidable. C'est un très bon acteur. Je ne sais pas ce qui s'est passé", explique Viggo Mortensen, dont le récent film Falling a été applaudi par les critiques.

"Quand on m'a dit que j'allais remplacer quelqu'un, j'étais mal à l'aise avec cela. Je me demandais si j'allais rencontrer l'acteur, mais il était parti quand je suis arrivé. J'ai été jeté dans l'arène et j'ai dû faire de mon mieux", poursuit l'acteur. "Après la fin du tournage, j'ai pu rencontrer Stuart, je crois que c'était à Los Angeles et je lui ai dit : 'salut'. J'ai appris que c'est un mec sympa et j'étais désolé de ce qui avait pu se passer", conclut Viggo Mortensen.